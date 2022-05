Glyphosate : l'Efsa et l'Echa décalent le calendrier d'évaluation après le succès de la consultation publique

Conduites à l'automne 2021, les consultations publiques organisées par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa, European Food Safety Authority) et l'Agence européenne des produits chimiques (Echa, European Chemicals Agency) sur les évaluations du glyphosate ont généré un nombre sans précédent de commentaires, confirmant le niveau élevé d'intérêt du public pour cette substance.

Au total, 416 contributions ont été reçues lors des deux consultations. « Un tel niveau de participation souligne l'importance de la transparence dans le domaine de l'évaluation des substances actives dans l'Union européenne », commente l'Echa dans un communiqué, le 10 mai. L'Efsa a également reçu les réponses communiquées par le groupe pour le renouvellement du glyphosate en réponse à sa demande d'informations supplémentaires.

Dans ce contexte, l'Efsa et l'Echa ont dû revoir le calendrier des étapes du processus de réévaluation. Le comité d'évaluation des risques de l'Echa se penchera sur la classification des dangers associés au glyphosate lors de sa réunion plénière des 30 et 31 mai. L'avis de ce comité sera mis à la disposition de l'Efsa et publié sur le site internet de l'Echa de fin juillet à mi-août 2022.

Le groupe d'évaluation du glyphosate, composé de quatre États membres de l'Union européenne (France, Hongrie, Pays-Bas et Suède) examinera ces données additionnelles et mettra à jour le rapport préliminaire d'évaluation pour le renouvellement du glyphosate. Il prévoit de soumettre son rapport mis à jour d'ici au 30 septembre 2022.

L'Efsa sera donc en mesure d'organiser les réunions d'examen par les pairs avec les experts des États membres en novembre et décembre 2022, de façon à finaliser ses conclusions en juillet 2023.

Dans ses conclusions, l'Efsa évaluera les risques que l'exposition au glyphosate pourrait présenter pour les humains, les animaux et l'environnement. « Ces calendriers mis à jour découlent de l'obligation d'étudier en détail tous les commentaires reçus », note le communiqué.