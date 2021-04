Golfe de Gascogne : la pêche bientôt interdite sur les hauts-fonds du plateau de Rochebonne

La ministre de la Mer, Annick Girardin, a annoncé le 26 avril dans un communiqué la création par arrêté d'une zone de cantonnement sur le plateau de Rochebonne situé à 35 milles nautiques au large de l'île de Ré dans le golfe de Gascogne.

Le futur arrêté devrait interdire l'exercice de la pêche, professionnelle comme de loisir, pendant dix ans sur une surface de 42 km2 dans l'objectif de repeupler les fonds marins. « Cette zone de cantonnement permettra la préservation de ce site emblématique caractérisé par des valeurs écologique, halieutique et patrimoniale fortes », annonce la ministre qui indique répondre ainsi à une demande des pêcheurs. Un suivi scientifique sera également mis en place.

Le plateau de Rochebonne est un site Natura 2000 marin. Il a été classé en site d'importance communautaire en raison de la présence du marsouin commun et du grand dauphin, ainsi que pour ses habitats constitués de récifs. En décembre 2019, la préfète de Nouvelle-Aquitaine avait annoncé la fin de la pêche au chalut pélagique sur le plateau suite à de très fortes mortalités de cétacés et aux menaces sur les zones de nourricerie et de reproduction du bar. Elle avait aussi lancé les concertations sur la constitution d'une zone de protection forte sur le plateau, évoquant la création d'une réserve naturelle. Une option finalement écartée au profit d'une simple zone de cantonnement.