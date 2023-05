Le Gouvernement présente un nouveau Plan vélo à 2 milliards d'euros

MAJ le 05/05/2023

Dévoilé en amont d'un comité interministériel, le nouveau Plan vélo s'appuiera sur un budget de 2 milliards d'euros jusqu'en 2027. En ligne de mire : allonger le réseau des véloroutes et continuer d'aider la pratique du vélo par tous les moyens.

Le Gouvernement a décidé de changer de braquet pour soutenir la mobilité douce. Le jeudi 4 mai, avant la présentation devant un comité interministériel prévu ce 5 mai, il a dévoilé les tenants et les aboutissants de son nouveau Plan vélo au journal Le Parisien. En premier lieu, l'État s'engage à débloquer au total 2 milliards d'euros pour le mettre en œuvre d'ici à 2027. À titre de comparaison, le premier Plan vélo formulé en 2018 par l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, ne s'élevait qu'à 350 millions d'euros sur sept ans.

« Depuis 2017, nous nous engageons pour que le vélo devienne l'un des premiers modes de transport au quotidien, souligne le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, sur Twitter. Nous marquons un nouveau cap : un investissement inédit pour nos concitoyens et pour le climat ! » Olivier Schneider, président de la Fédération des usagers de la bicyclette (FUB), se réjouit, quant à lui, que le soutien au vélo se « compte désormais en milliards ». La Première ministre, Élisabeth Borne, table par ailleurs sur un investissement des collectivités locales portant le financement global du nouveau plan à six milliards d'euros.

Plus d'un milliard pour étendre le réseau de véloroutes

Le principal objectif de ce nouveau Plan vélo est d'accélérer le développement du réseau de véloroutes (dont le schéma national actualisé vient d'être approuvé par arrêté ), à savoir des pistes cyclables séparées du trafic automobile. Le ministère des Transports table sur son quasi-doublement d'ici à 2030, en l'allongeant jusqu'à 80000 kilomètres (km) d'ici à 2027, puis 100 000 km en 2030 (au lieu de 57 000 km aujourd'hui).

Cette ambition s'appuiera sur le soutien, à hauteur de 25 à 30 %, de projets régionaux ou territoriaux, se destinant en priorité aux villes petites et moyennes et aux territoires ruraux. L'État s'engage à y consacrer 1,25 des 2 milliards d'euros annoncés, à raison de 250 millions par an, soit la moitié du budget préconisé par l'Alliance pour le vélo (dont la FUB fait partie). Il table, ce faisant, sur certaines modifications routières : notamment, des repose-pieds en bord de chaussée pour l'arrêt au feu rouge ou un décalage systématique du passage au feu vert pour les cyclistes. Le tout servira, en outre, de base à l'élaboration d'une nouvelle stratégie nationale de vélotourisme « pour faire de la France la première destination touristique cyclable du monde en 2030 ».

Un déluge d'objectifs pour accentuer la pratique

Une nouvelle association de soutien au « vélotaf » Fin avril, cinq sociétés de location de vélos de fonction, Azfalte, Bee-Cycle, Tandem Company, Tim Sports et Zenride, ont annoncé se rassembler sous une nouvelle bannière : la Fédération des acteurs du vélo en entreprise (Fave). Conviée aux côtés de la Fub au comité interministériel dédié au plan vélo, « l'objectif de l'association est de trouver des solutions en coordination avec les pouvoirs publics et les différentes fédérations afin de lever les freins qui empêchent les Français de se mettre au vélo, notamment le frein du prix ». Le nouveau plan vélo comprend la prolongation jusqu'en 2027 de la réduction d'impôts pour les sociétés mettant des vélos à disposition de leurs salariés.

Du reste, il allouera 500 millions d'euros à la reconduite, jusqu'en 2027, des aides à l'achat de vélos neufs ou, dès l'automne prochain, d'occasion. Il compte également augmenter de 200 à 300 euros le forfait mobilité durable de la Fonction publique. Leur réparation par les filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) sera financé à hauteur de 100 millions d'euros sur les cinq prochaines années. L'État continuera également de participer au financement de parkings sécurisés et autres box à vélos par les copropriétés et bailleurs sociaux, à travers le programme « Alveole + » de la FUB . Ce nouveau plan comprend, en parallèle, plusieurs objectifs fixés d'ici à 2027 : le passage du nombre de marquages (identification unique d'un vélo, obligatoire depuis 2021) de 4 à 13 millions, le triplement du nombre d'emplacements sécurisés dans les gares (soit 90 000 places), ainsi que la fabrication en France de 1,4 million de vélos (854 000 aujourd'hui).

Enfin, en réponse à l'une des principales attentes de la FUB, l'État se donne pour but de former chaque année 850 000 enfants à la sortie de l'école primaire au dispositif « Savoir rouler à vélo ». Depuis son lancement en 2019, « seulement » 200 000 enfants ont bénéficié de cette formation pratique de dix heures. Pour la généraliser, le Gouvernement mise sur la formation de 6 000 nouveaux intervenants, à travers le programme « Génération vélo » financé par les certificats d'économies d'énergie (CEE). « L'éducation à la mobilité à vélo est essentielle pour transformer les pratiques de déplacements, favoriser l'autonomie des enfants et réduire les inégalités face à la mobilité », atteste la FUB.