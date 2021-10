Le gouvernement veut structurer la filière française du vélo

Le 30 septembre, le gouvernement a confié une mission parlementaire à Guillaume Gouffier-Cha, député LREM du Val-de-Marne, « afin de développer une réelle industrie du vélo en France ». Durant trois mois, le député sera chargé de « faire un état des lieux des forces et faiblesses de l'industrie du cycle en France, et de faire des propositions pour développer la relocalisation sur le territoire national », ont précisé les ministères de la Transition écologique et de l'Économie dans un communiqué. L'objectif est que la filière dépende moins des importations, notamment de certaines pièces provenant d'Asie.

« L'avenir du vélo passe par la structuration d'une filière industrielle forte en France », a déclaré Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique sur Twitter. « Bon pour l'environnement et la santé, le vélo présente aussi de belles perspectives économiques pour notre pays et nos territoires », a souligné Guillaume Gouffier-Cha. Le nombre d'emplois de la filière pourrait passer de 78 000 aujourd'hui jusqu'à 270 000 en 2030, estiment les ministères.

Mi-septembre, Barbara Pompili et le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari ont dressé un bilan des trois ans de mise en œuvre du plan national en faveur du vélo. Les pistes cyclables se sont allongées d'un tiers. Et d'ici la fin du quinquennat, le gouvernement aura investi 850 millions d'euros pour développer la pratique.