Les trois fédérations du diagnostic immobilier se regroupent

« Peser plus fort » dans les organisations délibératives qui façonnent et structurent la filière du diagnostic immobilier et déterminent les choix des professionnels du secteur. C'est le but des trois organisations professionnelles représentatives du métier : la Chambre des diagnostiqueurs immobiliers de la Fédération nationale de l'immobilier (CDI-Fnaim), la Fédération interprofessionnelle du diagnostic immobilier (Fidi) et le Syndicat interprofessionnel du diagnostic immobilier (Sidiane).

Le 3 mai, ces trois organisations ont annoncé se rassembler pour créer le Groupement des professionnels fédérés du diagnostic Immobilier (GPFDI). En avril dernier, les présidents respectifs de la CDI Fnaim, Yannick Ainouche, et de la Fidi, Lionel Janot, s'étaient déjà réunis au sein de l'Alliance du diagnostic immobilier, pour parler d'une seule voix. L'idée est d'aller encore plus loin avec Jean-Christophe Protais, président de Sidiane, afin de « défendre plus efficacement les diagnostiqueurs immobiliers, dans des instances publiques dont les diagnostiqueurs sont absents, notamment en lien avec la rénovation énergétique », soulignent les partenaires dans un communiqué. Cela concerne les diagnostics de performance énergétique (DPE) et les audits énergétiques réalisés par les diagnostiqueurs, notamment leurs conditions de certification.

Ainsi, le nouveau GPFDI fait désormais partie des membres du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique (CSCEE). Il prévoit aussi d'assurer la représentation de la filière dans d'autres instances consultatives : le Conseil national de l'habitat, le Comité de la rénovation, le Comité MaPrimeRénov', etc. « Cette première avancée est significative et utile pour faire entendre la voix des diagnostiqueurs et accompagner la filière de manière pertinente dans son développement et sa structuration », se félicitent les fédérations.