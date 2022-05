Grandes installations solaires thermiques : un appel à projets de l'Ademe est en cours

Destiné aux maîtres d'ouvrages publics ou privés, des secteurs de l'industrie, de l'agriculture et du bâtiment, notamment, un appel à projets « Grandes installations solaires thermiques 2022 » a été lancé par l'Agence de la transition écologique (Ademe), en avril dernier, dans le cadre du Fonds chaleur. Objectifs : accompagner la filière du solaire thermique dans la mise en œuvre d'équipements de grande taille et contribuer à la promotion de projets de plus en plus compétitifs, associés à un impact carbone réduit. Selon l'Ademe, la production de chaleur par de telles installations s'avère, en effet, particulièrement pertinente pour des consommations importantes d'eau chaude à basse température (moins de 65 °C) et de chaleur à moins de 110 °C.

Les projets présentés peuvent concerner les centrales alimentant ou couplées à un réseau de chaleur, les systèmes combinés et les pompes à chaleur solaires pour la production d'eau chaude et de chauffage à destination de logements collectifs ou du tertiaire, mais également la production de chaleur pour l'agriculture, l'industrie agroalimentaire ou le secteur pharmaceutique.

Les dossiers seront sélectionnés en fonction de leurs performances technico-économiques et environnementales. Ils devront ainsi répondre à des exigences précises (350 kWh utiles par an et par mètre carré de capteur solaire dans le Nord, pour les capteurs plans, par exemple) et garantir la mise en place d'un suivi détaillé. L'Ademe vérifiera notamment la maîtrise des besoins thermiques dans le périmètre du projet et l'optimisation du dimensionnement de l'installation.

Entre 2009 et 2020, le Fonds chaleur a déjà contribué au financement près de 1 900 installations solaires thermiques, dont une quinzaine entre 1 000 et 15 000 m². La Programmation pluriannuelle de l'énergie prévoit d'atteindre, en 2030, une part de 39 % de chaleur renouvelable de la consommation finale française. Le solaire thermique sur bâtiment devrait concentrer plus de la moitié de l'effort. Dans l'industrie et les réseaux de chaleur, les projets devraient être multipliés par dix. Date limite du dépôt de dossier : le 15 juin 2022 à 15 heures.