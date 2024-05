Graver à sec, une nouvelle piste pour améliorer la production des cellules photovoltaïques

Huit grandes étapes sont nécessaires pour fabriquer un panneau photovoltaïque. La sixième consiste à graver la matière première - le silicium, constitué en wafers ou plaquettes - pour la rendre apte à capter et transmettre l'énergie solaire. Cette étape exige d'importantes quantités de produits chimiques pour graver, puis d'eau pour rincer les plaquettes. Depuis 2009, l'entreprise irlandaise Nines Photovoltaics travaille à la création d'une machine capable de graver « à sec », grâce à un gaz appelé difluor. Exit alors l'étape du rinçage. En 2023, une première machine industrielle a été créée. La jeune pousse souhaite maintenant démarcher des industriels européens afin de valider sa technologie.

Gravure et rinçage

Dans les années à venir, l'Europe souhaite qu'entre 30 et 40 % des panneaux photovoltaïques utilisés sur le Vieux Continent y soient aussi produits. « Pour y arriver et être compétitifs face à la concurrence internationale, des gigafactories devront être créées. Elles auront une consommation d'eau très importante, affectant sérieusement les ressources locales » , souligne Laurent Clochard.

Cette demande en eau ne fera que s'accentuer avec la présence de plus en plus importante sur le marché de cellules photovoltaïques dites Topcon. Cette nouvelle technologie offre certes une meilleure efficacité des cellules grâce à la pose d'une couche spéciale sur le silicium, mais elle requiert trois rinçages par plaque, contre deux pour les technologies plus anciennes.