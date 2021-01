Bâtiment : GRDF cherche des innovations pour évacuer les produits de combustion

GRDF lance un nouvel appel à projets afin de faire émerger des solutions innovantes pour évacuer les produits de combustion dans les bâtiments chauffés au gaz. La directive européenne sur l'éco-conception (ErP) demande le retrait des chaudières gaz les moins performantes. Or, certaines configurations de logements collectifs ne permettent pas de remplacer les chaudières standards par des équipements plus performants de type « chaudières à condensation ». L'appel à projets en appelle aux bureaux d'études, centres techniques et fabricants pour innover sur deux configurations de logements : la rénovation des VMC gaz, qui permettent d'assurer l'évacuation des produits de combustion des appareils à gaz et de l'air vicié des logements, et la rénovation des shunts dédoublés, ces conduits collectifs à départs individuels fonctionnant en tirage naturel.

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 28 février 2021. Les lauréats remporteront un prix d'une valeur de 20 000 euros pour aider à développer la solution. Les critères de sélection sont les suivants : sécurité, performance, rénovation au fur et à mesure des remplacements des chaudières ou globale, industrialisation de la solution, facilité de mise en œuvre, facilité de l'entretien et coût. Le lauréat sera connu à la fin du mois de mars 2021.