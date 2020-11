Greenpeace France lance deux outils de mobilisation citoyenne dédiés à l'environnement

L'ONG Greenpeace France lance deux outils de mobilisation citoyenne « afin de soutenir et faciliter les projets de lutte pour l'environnement ». « Alors que la plupart des responsables économiques et politiques, notamment le gouvernement, cherchent à tout prix à préserver le monde d'avant destructeur pour l'environnement, nous incitons les citoyen·nes à s'organiser et agir concrètement pour la planète en mettant à leur disposition des outils », explique Laurence Veyne, directrice adjointe du programme de Greenpeace France.

L'association a ainsi mis en ligne une plateforme de pétitions dédiée à l'écologie, baptisée « GreenVoice ». « Développer des pistes cyclables dans sa ville, se battre contre un projet destructeur pour l'environnement, exiger plus de menus végétariens dans les cantines scolaires… GreenVoice offre à tout le monde la possibilité d'agir pour le changement en signant une pétition existante ou en lançant son propre projet », précise Greenpeace. Cette plateforme a pour vocation d'aider les citoyennes et les citoyens « à agir à tous les niveaux, pour obtenir des changements concrets, aussi bien auprès d'une collectivité locale que d'une entreprise ou d'un ministère par exemple ».

Complémentaire de GreenVoice, Greenpeace lance aussi « WeGreen », le réseau social dédié à ceux qui font avancer l'écologie. Cette plateforme web permet « à ses membres de se rencontrer, de partager des informations et d'agir ensemble autour d'enjeux environnementaux ».

Ces deux plateformes sont également ouvertes aux associations et collectifs qui souhaitent monter des campagnes et mobiliser le public autour de problématiques environnementales.