Greenpeace épingle le prix des transports en commun en France

Dans un rapport publié le jeudi 4 mai, Greenpeace Europe analyse le prix et l'accessibilité des transports en commun dans 30 pays européens et leur capitale, alors que la mobilité est le deuxième poste de dépenses après le logement. Les critères pris en compte sont le prix des transports publics, notamment les abonnements, les tarifs sociaux, la simplicité du système de billetterie, ainsi que le taux de TVA sur les billets.

La France se situe à la 21e place du classement, et Paris à la 27e. Seuls points positifs retenus : le taux de TVA dans la moyenne européenne (10 %) et le remboursement par les employeurs de 50 % du coût des abonnements pour les trajets domicile-travail. En revanche, Greenpeace regrette le prix des abonnements mensuels ferroviaires, « bien supérieur à 7 euros par jour, ce qui n'est pas à la portée de tous ». Ils ne permettent d'ailleurs pas d'accéder à tous les trains. Même problème pour les abonnements pour les jeunes et les personnes âgées à 79 €, pour lesquels il faut aussi réserver à l'avance, « avec un nombre limité de places par train disponibles pour ces billets ». Concernant la capitale, Greenpeace approuve les tarifs sociaux en vigueur, mais regrette le prix des abonnements et l'absence de ticket longue durée pour Paris intra-muros.

L'ONG appelle donc les gouvernements à lancer des « billets climat » multimodaux et transfrontaliers au tarif abordable, et pousse la Commission européenne à leur « fournir des conseils et des encouragements ». Greenpeace propose même l'instauration d'un « billet climat » unique à l'échelle européenne.

En février dernier, Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports, a annoncé la mise en place d'un « billet unique », sans en dévoiler toutefois les détails. Un dispositif similaire existe en Allemagne depuis le 1er mai, au prix de 49 € par mois, plaçant le pays à la 4e place du classement. À sa tête se trouve le Luxembourg, où les transports publics sont gratuits.