Greentech Innovation : l'écosystème compte 45 nouveaux lauréats

Fabricant d'un système de protection, comme une peau étanche, contre les inondations, développeur de solutions de géoénergie (utilisation de l'inertie thermique du sol), créateurs d'un logiciel d'écoconception des produits alimentaires, d'une cartographie des capacités de séquestration du carbone dans le sol ou d'une plateforme SaaS souveraine d'intelligence artificielle pour la décarbonation.... Imaginés par des start-ups et des PME, 45 nouveaux projets créatifs et durables ont été labellisés Greentech Innovation, vendredi 14 octobre. Ces lauréats 2022 interviennent dans tous les secteurs : alimentation et agriculture, industrie, prévention des risques, bâtiment et villes durables, eau, économie circulaire, énergies renouvelables, finances ou encore écosystèmes marins.

Portée par l'Écolab, le laboratoire d'innovation pour la transition écologique du Commissariat général au développement durable (CGDD), cette initiative permet de sélectionner chaque année, par le biais d'un appel à manifestation d'intérêt , des concepteurs de solutions innovantes , choisis pour leur capacité à répondre aux politiques publiques de transition écologique et pour leur impact positif sur l'environnement . Cette reconnaissance leur offre une visibilité plus grande. Mais elle leur permet surtout de bénéficier d'un accompagnement complet (accès à des études de marché et à un programme de webinaires, rendez-vous d'affaires, coaching...), puis d'intégrer un écosystème fort de 247 pépites sur tout le territoire français.