Greentech : lancement de nouveaux appels à manifestation d'intérêt

Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, et Cédric O, secrétaire d'État chargé de la transition numérique, ont ouvert le 19 octobre le « Meet'Up GreenTech ». L'objectif de cet évènement est « d'offrir plus de visibilité et d'accélérer la croissance des jeunes pousses, des startups et des PME vertes françaises ». À cette occasion, les ministres ont annoncé le lancement de nouveaux appels à manifestation d'intérêt (AMI) Greentech avec pour priorité « l'accélération de la réduction des phytosanitaires, la décarbonation des activités, le déploiement des mobilités douces, l'économie circulaire et la lutte contre les pollutions ».

Un autre AMI, prévu d'ici la fin de l'année, concerne le verdissement du numérique, « dans le but de recueillir des propositions des acteurs de la recherche et de l'innovation pour les intégrer ensuite dans une stratégie de soutien au financement ».

Les levées de fonds des startups labellisées « Greentech innovation » sont passées de 70 millions d'euros en 2019 à 220 millions d'euros en 2020. Ces entreprises représentent un potentiel de plus de 300 000 créations d'emplois d'ici 2035.