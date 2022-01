Le 20 janvier, le conseil d'administration du pôle habitat de la Fédération française du bâtiment (FFB) a reconduit comme président Grégory Monod. Son mandat est renouvelé pour trois ans.

Âgé de 45 ans, Grégory Monod dirige le groupe Monod, une entreprise familiale, basée à Annecy (Haute-Savoie), qui est spécialisée dans la promotion immobilière et l'aménagement foncier.

Pour son second mandat, Grégory Monod souhaite « accroitre encore davantage la représentativité du pôle habitat FFB sur nos quatre métiers, amplifier la féminisation de nos instances, élargir le périmètre de nos partenariats dans l'acte de construire et de rénover, renforcer la qualité des services apportés à nos membres et poursuivre sans relâche nos actions en faveur d'une transition environnementale soutenable et d'une politique du logement ambitieuse, sur tous les territoires, tant pour l'habitat individuel que l'habitat collectif », précise, dans un communiqué, l'organisation professionnelle de la construction immobilière.

Le pôle habitat de la FFB rassemble près de 1 120 aménageurs fonciers, constructeurs de maisons, promoteurs immobiliers et rénovateurs globaux.