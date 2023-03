Basé sur les principes de la RE 2020, Caleepso est un outil gratuit qui évalue les économies d'énergie, réalisées dans les logements neufs ou rénovés, grâce aux protections solaires. Explications de Vladimir Luzbhin-Asseev du Groupement Actibaie.

Le Groupement Actibaie a dévoilé, le 21 mars au salon Bepositive à Lyon, son nouvel outil baptisé Caleepso qui évalue gratuitement en ligne le nombre de kilowattheures d'énergie pouvant être économisés dans un local résidentiel grâce aux protections solaires et à leur automatisation. Exprimé en kilowatt ou en euro, le simulateur calcule à l'année les économies d'énergie et évalue la réduction moyenne des émissions de gaz à effet de serre.

Caleepso « permet aussi de calculer les gains de confort réalisables avec les protections solaires », nous explique Vladimir Luzbhin-Asseev, responsable technique au Groupement Actibaie ; en estimant le nombre de degrés heures d'inconfort dans le logement. Un indicateur utilisé dans la nouvelle réglementation RE 2020 des bâtiments neufs.

L'objectif de cet outil est d'aider les professionnels et les particuliers à choisir la solution d'occultation la plus adaptée et « d'en chiffrer les différents bénéfices en neuf comme en rénovation », souligne-t-il.