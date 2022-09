[SMCL] Mobilité quotidienne bas carbone : « L'idée est de réduire de façon tactique la place de la voiture »

Le think tank The Shift Project travaille depuis de nombreuses années à l'accompagnement des collectivités dans leur stratégie de mobilité. Il a regroupé ses expériences en un guide que nous présente Laura Foglia, cheffe de projet mobilité du think tank.