Les gestionnaires du réseau de gaz lancent Ecogaz, un dispositif de suivi et d'alerte

Les consommateurs d'électricité avaient leur indicateur national, EcoWatt, piloté par RTE. Maintenant, les onze millions de Français se chauffant au gaz ont désormais le leur. Téréga, gestionnaire du réseau de transport du gaz dans le sud-ouest de la France, GRTgaz, son homologue sur le reste du territoire métropolitain, et l'Agence de la transition écologique (Ademe) ont lancé, ce jeudi 20 octobre, leur dispositif d'alerte : Ecogaz.

Ce nouveau baromètre fonctionne sur la présentation d'un gradient coloré (du vert au rouge) traduisant le niveau de tension sur les capacités de consommation de gaz et sur un système d'alerte. Il suffit de s'inscrire sur la plateforme Ecogaz pour être prévenu d'une tension supérieure à la normale et, ainsi, être incité à réduire ses usages nécessitant du gaz. « Baisser d'un degré son chauffage équivaut à réduire sa consommation de 7 % », a rappelé Dominique Mockly, P-DG de Téréga. Les développeurs du dispositif ont même prévu la possibilité, par exemple pour les entreprises gérant un parc de chaudières au gaz, de « s'abonner » au système informatique d'Ecogaz par le biais de la plateforme ODRE, en données ouvertes, afin de prendre automatiquement en compte les alertes.

Pour établir chaque signal au quotidien, GRTgaz et Téréga détermineront un niveau prévisionnel de tension sur cinq jours (contre quatre du côté d'EcoWatt). Celui-ci s'appuiera à la fois sur des estimations de la consommation, réalisées en fonction des modèles météorologiques et climatiques et en comparaison des historiques de consommation sur la même période, et sur les éventuelles variations des capacités de stockage, selon les fluctuations à l'entrée (importations par gazoduc, production de biométhane, etc.) et à la sortie (activité des centrales au gaz et des sites industriels et exportation vers d'autres pays). Cette signalétique devrait permettre de « gagner en sobriété », mais pourrait surtout servir face à un surplus de consommation, si l'hiver s'avérait particulièrement froid, selon Thierry Trouvé, directeur général de GRTgaz. Plus de 60 entreprises et collectivités (Air France, la Caisse des dépôts, Carrefour, La Poste, la métropole de Rouen, la ville de Pau, etc.) se sont déjà engagées à transmettre et à appliquer les signaux diffusés par Ecogaz.