La Guadeloupe lance son Agence régionale de la biodiversité

Le 11 février dernier, le préfet de la région Guadeloupe a signé l'arrêté de création de l'Agence régionale de la biodiversité des Iles de Guadeloupe (ARB-IG).Pour rappel, la loi pour la reconquête de la biodiversité d'août 2016 donne aux régions la possibilité de mettre en place des Agences régionales de la biodiversité (ARB) avec l'Office français de la biodiversité (OFB).

L'ARB de la Guadeloupe deviendra opérationnelle au premier semestre 2021, a annoncé la préfecture de la région. Cette agence, la première d'Outre-mer, mènera des actions pour préserver et restaurer la biodiversité sur l'île. Elle est créée sous la forme d'établissement public de coopération environnementale (EPCE). L'agence est administrée par un conseil d'administration de 29 membres (collectivités, services de l'État et établissements publics, associations, organismes consulaires, personnalités qualifiées, etc.). L'ARB bénéficiera de l'appui d'un conseil d'orientation et d'un conseil scientifique. La Guadeloupe recense notamment 684 espèces endémiques. Elle représente 6 % de la biodiversité nationale.