Guadeloupe : lancement du groupement d'intérêt public Sargasses

Ce mardi 7 mars, le nouveau groupement d'intérêt public Sargasses (Sargip) a été présenté au conseil régional de Guadeloupe. Ce jour marque aussi l'installation du comité de pilotage du syndicat mixte ouvert (SMO) regroupant les collectivités impactées par les échouages massifs de sargasses, réguliers dans la mer des Caraïbes depuis 2011. Ces algues brunes présentent un risque sanitaire lors de leur décomposition en raison de l'émission de sulfure d'hydrogène (H 2 S) et d'ammoniac (NH 3 ).

Ensemble, le Sargip et le SMO constituent le nouveau « service public anti-sargasses » de la région. Le Sargip détient le rôle de coordinateur des opérations de prévention, ramassage, stockage et valorisation des sargasses, et assure également l'information à la population. Le SMO est, quant à lui, chargé de la réponse opérationnelle.

Ce nouvel opérateur unique a été annoncé par le ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carenco, lors du comité de pilotage exceptionnel du 1er août 2022 réuni pour accélérer la mise en place du Plan sargasses II (Plan national de lutte contre les sargasses). Celui-ci a été adopté par le Gouvernement en mars 2022 pour quatre ans, avec un investissement à la clé de 36 millions d'euros et la mise en place de 26 mesures pour un appui aux collectivités.

Le sujet était également au programme de la 16e Conférence de coopération régionale Antilles-Guyane (CCRAG), les 8 et 9 mars 2023, avec un objectif de poursuite des efforts dans un cadre international.