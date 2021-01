Transition écologique des PME : ouverture d'un nouveau guichet d'aides

Dans le cadre du plan de relance, les PME vont pouvoir bénéficier d'aides supplémentaires quelle que soit leur activité, à partir du moment où elles ont des projets pour réduire leur empreinte environnementale. Ces aides sont distribuées par l'Ademe via un guichet de demande ouvert depuis le 28 janvier. Il s'agit d'aides forfaitaires, sous forme d'une subvention, comprises entre 5 000 et 200 000 euros, en fonction des projets sur lesquels les entreprises s'engagent.

Ce guichet « tremplin » (PDF) vise à lancer les PME et TPE sur des projets portant sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les stratégies climat, l'acquisition d'équipements de réduction et de gestion des déchets, l'accompagnement pour des travaux de rénovation des bâtiments industriels, l'initiation d'une démarche d'écoconception, de mobilité durable… « On s'est rendu compte également qu'il y a tout un volet qualité de l'air qui peut être très intéressant en synergie avec d'autres thématiques », explique Arnaud Leroy, président de l'Ademe. L'objectif de ce guichet de premier niveau est de proposer une aide simple et rapide, complémentaire d'autres aides éventuelles, et notamment du programme d'accompagnement personnalisé sur douze mois Diag Eco flux lancé par l'Ademe et BPI France en juin 2020.