Continuités écologiques : un guide technique du Cerema sur les infrastructures de transport

Assurer la transparence écologique des infrastructures de transport. C'est l'objectif visé par le nouveau guide technique, basé sur des retours d'expérience, que publie le Centre d'études et d'expertise sur les risques, la mobilité et l'aménagement (Cerema).

Ce guide, réalisé à la demande de la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) du ministère de la Transition écologique, propose aux maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre, une méthodologie pour rétablir les transparences écologiques. « Au regard des budgets contraints et des coûts de ces opérations, il est nécessaire d'être très rigoureux dans la sélection des solutions techniques et le choix de la localisation de ces aménagements en fonction des enjeux identifiés dans les études préalables », explique l'établissement public.

Le guide est basé sur des retours d'expérience sur l'ensemble du territoire national. Restitués sous forme de fiches, ces exemples portent sur différents types d'aménagements pour la faune terrestre et aquatique réalisés sur des infrastructures de transport de natures diverses. Parmi les exemples : les hamsteroducs du raccordement des autoroutes A35/A352 par la Dreal Grand Est, le batrachoduc d'Arrigny par le Conseil départemental de la Marne, l'aménagement de passages pour la loutre par la direction interdépartementale des routes Ouest (DIR Ouest) ou encore l'aménagement d'une passe à poisson sur le radier d'un pont ferroviaire sur le Vidourle (Gard) par SNCF Réseau.