Risque incendie : le CNPP met à jour les guides relatifs aux besoins en eau et à la gestion des eaux

Le Centre national de prévention et de protection (CNPP) publie de nouvelles versions de deux guides permettant de mieux prendre en compte le risque incendie, et en particulier les besoins en eau pour y faire face. Ces guides sont élaborés par des groupes de travail réunissant les pouvoirs publics (ministère de l'Intérieur et ministère de la Transition écologique), la Fédération française de l'assurance (FFA) et le CNPP. Les guides du CNPP apportent des éléments techniques pour accompagner les responsables sécurité dans leurs missions et dans la connaissance des métiers de la sécurité.

Le premier est le guide pratique « D9 » d'appui au dimensionnement des besoins en eau pour la défense extérieure contre l'incendie. Il propose, pour chaque type de risque, une méthode permettant de dimensionner les besoins en eau minimums nécessaires à l'intervention des secours, publics ou privés, extérieurs ou internes à l'établissement.

Le second est le guide pratique « D9A » de dimensionnement des rétentions des eaux d'extinction. Il fournit une méthode permettant de dimensionner les volumes de rétention minimums des effluents liquides pollués, afin de limiter les risques de pollution pouvant survenir après un incendie, et de définir les caractéristiques de ces rétentions.