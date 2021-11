[SMCL] Un nouveau guide pour aider les élus à déployer les services d'autopartage

Le 17 novembre, à l'occasion du Salon des maires à Paris, l'Association des acteurs de l'autopartage a publié un guide pratique qui donne aux décideurs locaux « les clés pour mettre en place ou favoriser le développement de l'autopartage sur leur territoire ».

L'autopartage permet de mettre à disposition des utilisateurs abonnés des véhicules en libre-service. Cette offre « se caractérise par des conditions d'utilisation qui permettent les trajets à partir d'une heure ou moins. Les véhicules sont accessibles en libre-service et disponibles 24 h/24 et 7 j/7, pour des usages personnels ou professionnels », rappelle le guide. Le trajet est facturé proportionnellement à la durée de réservation et, le plus souvent, à la distance parcourue. L'autopartage peut être géré par une organisation privée ou publique, et offre une alternative à la propriété individuelle d'un véhicule.

Au 1er janvier 2021, l'autopartage est présent dans la plupart des territoires denses (100 % des métropoles et 83 % des communes entre 50 000 et 250 000 habitants). Cependant, seules 2 % des communes de moins de 50 000 habitants sont desservies par ce service, selon le baromètre national sur l'autopartage 2021 publié par l'association.

Ce baromètre a analysé l'offre des 24 principaux opérateurs d'autopartage en France, au 1er janvier 2021. L'Agence de la transition écologique (Ademe) a cofinancé l'élaboration du guide et du baromètre.