Un guide européen pour promouvoir les bâtiments durables dans les marchés publics

L'Alliance HQE-GBC participe depuis 2019 au projet européen Life Level(s), qui vise à promouvoir des bâtiments durables en Europe. Elle annonce le lancement d'un guide, issu des travaux du consortium, qui intègre l'approche en cycle de vie pour évaluer les performances des bâtiments sur la santé et l'environnement.

Ce guide présente des exemples de bonnes pratiques en Europe qui intègrent, dans les marchés publics, trois indicateurs clés : l'analyse du cycle de vie (ACV), l'analyse en coût global et la qualité de l'air intérieur (QAI). « Sur le critère de l'ACV, la France s'illustre avec les projets portés par le bailleur social Lille Métropole Habitat et le CD2E, à Villeneuve-d'Ascq et Wavrin. Pionniers, ces projets ont intégré, dès 2019, neuf indicateurs d'ACV dans leur appel d'offres en se basant sur l'expérimentation E+C-, ce qui a permis de connaître les performances environnementales du projet et de développer des stratégies d'écoconception », explique par exemple l'Alliance HQE-GBC.

L'association française publie aussi deux lettres d'engagement, à destination des autorités publiques et des entreprises du secteur du bâtiment, qui souhaitent intégrer ces indicateurs de durabilité dans leurs appels d'offres.