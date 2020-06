Quels sont les bons réflexes à adopter pour les maires lors d'une inondation ? Pour répondre à cette question, le Centre européen de prévention du risque d'inondation (Cepri) a publié un guide sur la gestion de crise lors d'une inondation. « Une partie des communes rencontre parfois des difficultés à anticiper l'inondation, prendre la mesure de l'évènement, alerter les populations, transmettre les consignes adaptées à la situation, et à mettre en œuvre, de manière efficace, les mesures de sauvegarde des personnes et des biens, précise dans l'édito Noël Faucher, président du Cepri. L'objectif de ce document est d'apporter des repères au maire et à ses équipes pour leur permettre de se préparer à faire face à une inondation affectant leur commune ».

Le document balaie quatre grandes phases : l'appropriation et l'exploitation des outils d'anticipation ; l'organisation de la réponse de la commune lors d'une inondation ; la façon de faire face à l'inondation ; et enfin la gestion de la sortie de crise.