Un guide pratique pour se préparer aux accidents nucléaires

Le Comité directeur pour la gestion de la phase post-accidentelle d'un accident nucléaire ou d'une situation d'urgence radiologique (Codirpa) a publié, le 15 juillet, un guide de bonnes pratiques de radioprotection, de conseils de vie quotidienne et d'informations sur la radioactivité.

On y trouve des recommandations sur les méthodes de mesure de la radioactivité post-accidentelle dans l'environnement, les conséquences d'une exposition pour la santé, le contrôle de la qualité de l'eau, la consommation alimentaire, la réduction de la contamination dans les sols, l'hygiène dans les logements, les activités physiques.

Composé de 28 fiches thématiques, ce guide a été élaboré par un groupe du Codirpa sous le pilotage de l'ASN, du Centre d'études sur l'évaluation et la protection dans le domaine nucléaire (CEPN) et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Il se veut « fondé sur le retour d'expériences des accidents de Tchernobyl et de Fukushima et sur les enseignements concrets des communautés vivant sur les territoires contaminés de Biélorussie, de Laponie et du Japon. »