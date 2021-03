Un guide pour massifier les rénovations énergétiques à l'échelle du quartier

Le fonds de dotation Cercle Promodul/Inef4 a mis en ligne un guide destiné aux collectivités pour accélérer la massification de la rénovation énergétique et environnementale à l'échelle du quartier. « Les collectivités peuvent jouer un rôle majeur dans la décarbonation des bâtiments », souligne le Cercle Promodul/Inef4. Ce guide accompagne les collectivités en proposant une méthodologie pour chaque étape (avant, pendant et après la rénovation) « et en déterminant les intervenants et la manière de lever les obstacles ».

Plusieurs caractéristiques doivent être prises en compte, en lien avec la typologie du quartier, son milieu socioéconomique, le volume visé de l'intervention (en nombre de bâtiments rénovés) et le niveau de rénovation énergétique recherché, explique le guide.

Le document définit dix étapes « permettant aux collectivités de mieux se repérer et passer à l'action concernant les questions techniques, financières et organisationnelle ». Il préconise en outre la mise en place d'un pilote du projet de rénovation, identifié comme un tiers de confiance, « orchestrant les échanges, les travaux et les suivis entre les intervenants ». Dans son rapport remis le 17 mars, la mission, pilotée par Olivier Sichel, plaide aussi pour créer des accompagnateurs des ménages pour simplifier le parcours de rénovation de leur logement.