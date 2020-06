Orée publie un guide spécifique au réemploi et au recyclage des vêtements professionnels

L'association multi-acteurs Orée a publié un guide qui dresse les retours d'expériences du projet « Frivep » pour la filière de réemploi et de recyclage industriel des vêtements professionnels.

Pour rappel, ce projet a été initié par la SNCF et piloté par Orée et il a bénéficié du soutien financier de l'Agence de la transition écologique (Ademe). Il fait partie des premiers engagements pour la croissance verte signés en 2016 avec l'État. Ce projet a mobilisé des industriels de la filière Textile (Texéco-Moncorgé, Bilum, Sympatex, TDV Industries, Synergies TLC), le Centre européen des textiles innovants (Ceti), ainsi que plusieurs donneurs d'ordres (SNCF, la Ville de Paris, GRDF, La Poste, les ministères de l'Intérieur et des Armée, etc.) et la Fédération des entreprises de Propreté (FEP/FARE).

Après une phase d'études de faisabilité technico-financière, le projet Frivep est entré dans sa phase expérimentale pour une durée de 18 mois, de juin 2018 à décembre 2019. Durant cette expérimentation, les donneurs d'ordre partenaires ont envoyé une sélection de leurs gisements sur un site expérimental où ils ont été triés, démantelés puis envoyés aux industriels pour des tests de recyclage. Une vingtaine de tonnes de vêtements ont été caractérisés et traités dans la phase expérimentale. En se basant sur les retours d'expériences de cette expérimentation, le guide vise à expliciter aux donneurs d'ordre ce qu'est l'éco-conception des vêtements professionnels, ses intérêts et comment la mettre en œuvre.