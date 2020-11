Déchets, énergie et eau : Amorce publie trois guides destinés aux élus locaux

L'association Amorce publie trois guides à l'attention des élus locaux afin de « développer la transition écologique des services publics des déchets, de l'énergie et de l'eau ». Chacun de ces guides aborde une de ces trois thématiques placées sous la responsabilité des collectivités territoriales. Ils sont publiés, alors que les élections municipales du printemps ont en partie renouvelé les exécutifs territoriaux, notamment les intercommunaux.

Le guide « L'Élu, les déchets et l'économie circulaire » est publié en partenariat avec l'Agence de la transition écologique (Ademe), le guide « L'Élu, la transition énergétique et le climat » en partenariat avec la Banque des Territoires et « L'Élu, l'eau et la transition écologique » en partenariat avec la Banque des Territoires et les Agences de l'eau.

« S'appuyant sur l'expertise d'Amorce et sur de nombreux retours d'expérience du terrain, ces trois guides ont été pensés comme de véritables modes d'emplois », explique l'association, précisant que leur objectif est d'« accompagner les élus tout au long de leur mandat dans leur compréhension des dimensions techniques, financières, juridiques et fiscales des services publics locaux de gestion des déchets, de l'énergie et de l'eau ».