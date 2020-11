Guyane : mise en service d'une centrale de stockage par batteries de 10 MW

La société Voltalia a mis en service, à Mana en Guyane, une centrale de stockage par batteries d'une capacité de 10 MW et 13,6 MWh. Elle vient s'ajouter à la centrale de Savane des Pères, d'une capacité de 2,6 MW et 2,9 MWh, qui est adossée à une centrale photovoltaïque de 3,8 MW. Au total, le complexe de Toco affiche donc une capacité de stockage de 12,6 MW et 16,5 MWh. Une unité supplémentaire de 0,5 MW et 0,6 MWh est également en construction.

Ce projet, lauréat d'un appel à projets de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) en 2018, fait partie des plus importants projets de stockage en France. Il participera à l'équilibrage du réseau électrique. Pour cela, il est composé de deux tranches : la première, de 5 MW et 7,3 MWh, assurera l'arbitrage, c'est-à-dire qu'elle chargera les batteries pendant les heures creuses pour les décharger aux heures de pointe, lorsque le coût de production est plus élevé. La seconde, de 5 MW et 4 MWh, contribuera à la réserve rapide et sera sollicitée en cas de déséquilibres sur le réseau. « En Guyane, grâce à la baisse du coût des énergies renouvelables et des batteries, il est désormais possible d'éviter de brûler un carburant fossile polluant et plus coûteux que le renouvelable », souligne Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia.

Au total, onze projets de stockage centralisé en zone non interconnectée avaient été retenus par la CRE en Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique et à la Réunion.