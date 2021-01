Le plan de relance soutient la plantation de 7 000 km de haies en deux ans

L'annonce avait été faite lors de la présentation du plan de relance le 3 septembre dernier. Elle a été recyclée à l'occasion du One Planet Summit consacré à la biodiversité, qui s'est tenu le 11 janvier à l'Élysée. Le Gouvernement a prévu d'allouer 50 millions d'euros sur deux ans à la plantation de 7 000 km de haies et à la gestion durable des 90 000 km de haies existantes.

Un objectif louable lorsque l'on connaît le rôle des haies dans la protection de la nature. « Outil clé de la biodiversité, les haies en bordure de champs permettent d'abriter des animaux auxiliaires de cultures (pollinisateurs, prédateurs de ravageurs), lutter contre l'érosion des sols, améliorer la qualité et l'infiltration de l'eau dans le sol, stocker du carbone et s'adapter au changement climatique », rappelle le ministère de l'Agriculture.

Ce dernier annonce le lancement du programme dès ce début d'année à travers des appels à projets lancés par les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (Draaf) dans chaque région. Ces appels à projets, qui s'adressent à tous les agriculteurs, comportent deux volets : un pour le financement des projets d'implantation de haies, l'autre pour le soutien d'actions d'accompagnement et d'animation.

L'objectif de 7 000 km de haies est toutefois dérisoire par rapport aux destructions enregistrées. « Depuis 1950, 70 % des haies ont disparu des bocages français et continuent de diminuer », admet lui-même le ministère de l'Agriculture. Elles ont régressé à un rythme de 45 000 km par an dans les années 1960-1980, avant de passer à 15 000 km par an dans les années 1980-1990, selon une étude publiée par Solagro en 2006.