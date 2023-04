Hauts-de-France : les maîtres d'ouvrage s'engagent à massifier le recours aux matériaux bio-sourcés

Le Forum Bois-Construction, organisé à Lille (Nord), a été l'occasion, le 12 avril, pour 28 aménageurs et maîtres d'ouvrage des Hauts-de-France de signer un pacte bois-biosourcés, en présence des ministres du Logement et de l'Agriculture. Dans la continuité des régions Île-de-France, Grand-Est et Auvergne-Rhône-Alpes, les Hauts-de-France soutiennent ce pacte, porté par le Centre de développement des éco-entreprises (CD2E) et Fibois Hauts-de-France, l'interprofession régionales de la filière forêt-bois.

Les maîtres d'ouvrage (collectivités, bailleurs, promoteurs, etc.) s'engagent à développer les solutions bois et bio-sourcées sur un pourcentage de leur production au cours d'une période de cinq ans. Parmi les signataires figurent Maisons & Cités, Métropole européenne de Lille, Nexity, Norevie, Partenord, Pas-de-Calais Habitat, SIA Habitat, Ville de Lille, Linkcity, ICF Habitat et CDC Habitat. L'objectif est de massifier le recours aux matériaux bio-sourcés dans la région et de contribuer aux exigences de décarbonation prévues par la réglementation environnementale RE 2020 des bâtiments neufs.