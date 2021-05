Herbiers de Posidonie : onze projets pour réduire l'impact des ancres des navires

L'Office français pour la biodiversité (OFB) a dévoilé le 12 mai les onze lauréats d'un appel à projets lancé en 2020 par les services de l'État, en partenariats avec plusieurs collectivités et établissements publics, en vue de réduire l'impact des ancres des navires de plaisance sur les herbiers de Posidonie. Le mouillage constitue en effet l'une des principales causes de destruction de ces écosystèmes, dont 7 670 hectares le long des côtes françaises sont identifiés comme morts.

Cinq des projets retenus sont situés en Corse : communes de Rogliano, de Saint-Florent, de Calvi, et de Coti-Chiavari, communauté d'agglomérations du Pays ajaccien. Les six autres projets sont situés en Provence-Alpes-Côte d'Azur : communes de La Ciotat, Six-Fours, Hyères, Théoule-sur-Mer, Antibes, et parc national de Port-Cros. Ces projets, qui représentent un montant global de 2,7 millions d'euros, vont être accompagnés financièrement. Ils visent à « mettre en place des zones de mouillage organisées conciliant à la fois la préservation des herbiers de Posidonie et la plaisance, en tenant compte des enjeux socio-économiques », explique l'OFB.

Cet appel à projets s'inscrit dans le cadre de politiques plus larges de préservation du milieu marin, parmi lesquelles figure la stratégie de gestion des mouillages en Méditerranée. Cette stratégie, approuvée en 2019, identifie des secteurs prioritaires dans chaque département littoral pour organiser le mouillage de plaisance. Le préfet maritime de la Méditerranée a, par ailleurs, pris en juin 2019 un arrêté qui fixe le cadre général du mouillage et de l'arrêt des navires sur les côtes. Ce texte « a servi de socle juridique pour l'élaboration des arrêtés locaux réglementant le mouillage sur l'ensemble du littoral », explique l'OFB.