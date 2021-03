RE 2020 : un appel à innovation pour identifier des solutions biosourcées

Porté par l'Institut français pour la performance du bâtiment (Ifpeb) et le cabinet de conseil Carbone 4, le hub des prescripteurs bas carbone lance un appel à innovation afin d'identifier des solutions biosourcées permettant de faire diminuer le bilan carbone des constructions. Cet appel est ouvert jusqu'au 30 mars. Start-ups, maîtres d'œuvres, entreprises générales et industriels sont appelés à y participer.

Les derniers arbitrages fixés pour la prochaine réglementation environnementale des bâtiments neufs (RE 2020), appliquée à partir de janvier 2022, ont « mis sur le devant de la scène les matériaux biosourcés », rappelle le hub, en particulier le recours au bois.

Quelle sera la place des biosourcés dans la construction à l'horizon 2030 puis 2050 ? Ces matériaux répondront-ils aux enjeux de massification de leurs usages tout en assurant une exploitation durable et renouvelable de nos ressources (concurrence avec d'autres usages, biodiversité, puits carbone associés…) ?, s'interroge le hub. Il cherchera à apporter des réponses « en proposant une définition des matériaux biosourcés, analysant les enjeux de comptabilité carbone, et en dressant un panorama objectif des filières biosourcées, de leur potentiel de décarbonation et des meilleures pratiques ».

L'an dernier, le hub avait lancé un appel à innovation portant sur le béton bas carbone.