Huile de palme : Canopée dépose un recours contre une note de Bercy contournant la fin de l'avantage fiscal

L'association Canopée attaque devant le Conseil d'État une note des Douanes qui permet de contourner la suppression de l'avantage fiscal dont bénéficiait, jusqu'au 1er janvier, les agrocarburants produits à partir d'huile de palme.

L'association Canopée et les Amis de la Terre France ont déposé un recours en référé au Conseil d'État pour excès de pouvoir contre une note des Douanes permettant au groupe Total de contourner partiellement la loi excluant les produits à base d'huile de palme de la liste des biocarburants, ont annoncé les associations le 1er janvier.

Depuis le 1er janvier 2020, les produits à base d'huile de palme ne figurent plus sur la liste des biocarburants et ne bénéficient donc plus d'un avantage fiscal. L'abandon de cet avantage avait été décidé dans la loi de finance pour 2019, en raison de son incidence sur la déforestation dans les pays du sud et de son impact climatique. Dans les faits, la mesure touche surtout la raffinerie Total de La Mède (Bouches-du-Rhône) qui importe 300 000 tonnes par an d'huile de palme pour produire des agrocarburants. La viabilité économique de l'usine mise en service en juillet 2019 est en jeu, selon le groupe pétrolier. Celui-ci avait d'ailleurs attaqué, en vain, la suppression de l'avantage fiscal devant le Conseil constitutionnel.

Revoir le statut des distillats d'acide gras de palme

Il est manifeste que les PFAD sont bien des produits à base d'huile de palme et sont donc directement concernés par le nouveau régime d'exclusion prévu par la loi. Canopée

Pour contourner la loi, expliquent les associations. Concrètement, Total et le Gouvernement envisagent de réviser un arrêté de 2011 pour classifier en « résidus » les distillats d'acide gras de palme (- PFAD). Après une première alerte lancée mi-décembre par Canopée, les Amis de la Terre France et le WWF France.

Le recours contre cette note porte sur deux points. Tout d'abord, « il est manifeste que les PFAD sont bien des produits à base d'huile de palme et sont donc directement concernés par le nouveau régime d'exclusion prévu par la loi », expliquent les associations. Ensuite, le sous-directeur de la fiscalité douanière qui a signé la note n'a pas compétence pour interpréter la loi.

« Les PFAD ne sont pas des "résidus" d'huile de palme, mais des produits techniquement très proches de l'huile de palme brute », expliquent les associations, précisant qu'il s'agit « d'un produit déjà valorisé pour de nombreuses utilisations ».

D'ailleurs, la mesure 6-5 de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée (SNDI) est particulièrement claire : « la France maintient [la classification des PFAD] parmi les matières permettant de produire des biocaburants de première génération », ce qui permet de leur appliquer les critères permettant de lutter contre la déforestation causée par les changements d'affectation des sols.

Fin 2019, l'avantage fiscal accordé aux agrocarburants produits à partir d'huile de palme avait déjà donné lieu à un épisode rocambolesque. En novembre, à l'occasion de la discussion de la loi de finance pour 2020, les députés l'avaient d'abord rétabli par le biais d'un amendement déposé par le député Modem Mohamed Laqhila et sept de ses collègues (Modem, LR et LReM). La disposition avait été adoptée avec le soutien du Gouvernement et sans la moindre discussion. Elle devait « laisser une période transitoire suffisante de stabilité fiscale et règlementaire aux acteurs économiques français ».

Face au tollé, les députés ont obtenu une nouvelle délibération et ont finalement rétabli l'abandon de l'avantage fiscal en 2020. Mais c'était sans compter sur la note fiscale des Douanes.