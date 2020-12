Risques sanitaires et environnementaux : huit établissements de recherche s'ouvrent à la société civile

Le 27 novembre, huit établissements publics de recherche ont signé une charte d'ouverture à la société pour apporter aux citoyens « une meilleure compréhension » des risques sanitaires et environnementaux ainsi que les moyens de les prévenir et de les réduire. Les signataires de la charte sont : l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses), le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer), l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris), l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae), l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), l'Université Gustave Eiffel et Santé publique France.

Adoptée par plusieurs établissements publics en 2008, la charte d'ouverture à la société s'élargit aujourd'hui à de nouveaux signataires : l'Ifremer et, dans le cadre de leur réorganisation respective à l'Inrae et l'Université Gustave Eiffel.

En adoptant cette charte, les huit établissements « renouvellent, dans un même élan de partage de valeurs, leurs engagements dans un processus d'ouverture et de transparence envers la société au service du débat et de la décision publique ». Ils s'engagent à accompagner les acteurs de la société dans l'acquisition de compétences, à mettre en partage les connaissances scientifiques disponibles et à accroître la transparence de leurs travaux.