Hydrogène : GRTgaz étudie l'opportunité d'une infrastructure de transport à Dunkerque

Le gestionnaire du réseau de transport de gaz GRTgaz lance un appel au marché (open season) afin d'évaluer l'opportunité de créer une canalisation réservée à l'hydrogène, à Dunkerque (Nord). L'objectif est d'identifier les besoins et de confirmer l'intérêt économique d'une telle infrastructure dans la zone industrielle et portuaire de la ville.

L'appel au marché s'adresse à tous les porteurs de projets de production et de consommation d'hydrogène susceptibles d'être intéressés par ce projet. « L'opération sera menée en deux temps : une première phase pour qualifier les besoins et identifier le type d'infrastructure à développer, puis une phase d'investissement pour l'ensemble des acteurs intéressés », précise GRTgaz.

Le gestionnaire de réseau envisage un tracé traversant les différentes sections du port, d'ouest en est. « En fonction des retours des acteurs du marché à la phase d'expression d'intérêt, des adaptations de ce tracé pourront être apportées », précise-t-il, ajoutant que « ce premier réseau de canalisation irriguant le bassin industrialoportuaire pourrait se développer dans des phases ultérieures vers l'hinterland [zone d'influence et d'attraction économique du port] ainsi que vers la Belgique ».

En juin 2021, GRTgaz a lancé une première consultation nationale sur le marché de l'hydrogène bas carbone et renouvelable. Cette étape lui a permis d'identifier les territoires dynamiques sur le développement de ce gaz et de lancer de premiers projets de canalisations, notamment à Fos-Marseille (Bouches-du-Rhône), Valenciennes (Nord), en Moselle et dans la vallée du Rhin.