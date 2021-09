Hydrogène bas carbone : TotalEnergies et Air Liquide s'allient

TotalEnergies et Air Liquide ont annoncé leur partenariat en vue de « décarboner » l'hydrogène produit par la raffinerie de TotalEnergies située à Gonfreville (Normandie). Ce projet prévoit, à terme, la fourniture à TotalEnergies par Air Liquide d'hydrogène bas carbone. Les deux groupes s'appuieront sur « le réseau hydrogène d'Air Liquide en Normandie et sur la mise en œuvre d'une solution de captage et de stockage du CO 2 (CCS) à grande échelle ». L'objectif des deux entreprises est de réduire les émissions de CO2 associées à la production d'hydrogène de l'unité́ d'environ 650 000 tonnes par an à horizon 2030.

Dans le cadre d'un contrat à long terme, Air Liquide reprendra et exploitera l'unité de production d'hydrogène de la plateforme de TotalEnergies d'une capacité de 255 tonnes par jour.

« Nous sommes ravis de nous associer avec Air Liquide dans des projets d'hydrogène bas carbone pour travailler ensemble à la réduction des émissions de CO2 de nos activités industrielles. Ces projets participent à l'effort collectif lancé au niveau de la zone Industrielle du Havre et de l'axe Seine. Cela s'inscrit pleinement dans l'ambition de TotalEnergies d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050 », a déclaré Bernard Pinatel, directeur général raffinage-chimie et membre du comité exécutif de TotalEnergies.