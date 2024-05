Hydrogène : la Commission européenne approuve un quatrième programme de financement

Feu vert pour un quatrième projet important d'intérêt européen commun (Piiec) consacré à l'hydrogène bas carbone et renouvelable, pour un budget de 1,4 milliard d'euros d'aides d'État accordées par 7 États membres : l'Allemagne, l'Espagne, l'Estonie, la France, l'Italie, les Pays-Bas et la Slovaquie. Validé le mardi 28 mai 2024 par la Commission européenne, le nouveau Piiec « Hy2Move » est centré sur la mobilité. Comme ses prédécesseurs, il couvrira une grande partie de la chaîne de valeur de la technologie de l'hydrogène, en soutenant le développement d'un ensemble d'innovations technologiques.

Dans ce cadre, 11 entreprises de toute taille, exerçant des activités dans un ou plusieurs États membres, mèneront 13 projets axés sur 4 grandes thématiques : la mise au point d'applications de mobilité et de transport visant à intégrer les technologies de l'hydrogène dans les moyens de transport (routiers, maritimes et aériens) ; le développement de technologies de piles à combustible à haute performance qui utilisent l'hydrogène pour produire de l'électricité avec une puissance suffisante pour déplacer des navires et des locomotives ; la mise au point de solutions de stockage embarqué d'hydrogène ; et le développement de technologies de production d'hydrogène pour des applications de mobilité et de transport. Côté français, on compte parmi les entreprises participantes les géants Airbus et Michelin, ainsi que Hydrogène de France (HDF Energy), qui a inauguré jeudi 30 mai sa nouvelle usine de fabrication de piles à combustible à Blanquefort (Gironde), et l'entreprise Gen-Hy Cube.

Le premier Piiec consacré à l'hydrogène, Hy2Tech, a été approuvé pour 5,4 milliards d'euros, en juillet 2022, et se focalise plus particulièrement sur la recherche et le développement. Le second, Hy2Use, a été adopté en septembre de la même année pour 5,2 milliards d'euros et s'oriente notamment vers l'intégration de l'hydrogène « vert » dans l'industrie. Le troisième, Hy2Infra, consacré aux infrastructures, a été validé en février 2024 pour 6,9 milliards d'euros.