Une co-entreprise Schlumberger/CEA pour réduire les coûts de l'hydrogène décarboné

Schlumberger New Energy, le CEA et leurs partenaires Vinci Construction, Vicat et l'Agence régionale énergie climat (Arec) Occitanie annoncent avoir reçu l'approbation de la Commission européenne pour la création de Genvia, une société conjointe spécialisée sur la production d'hydrogène décarboné.

Genvia vise le premier déploiement industriel de la technologie réversible d'électrolyseur haute température à oxyde solide, développée par le CEA. Cette technologie permettrait de réduire les volumes d'électricité nécessaire pour produire de l'hydrogène. Elle est également réversible, c'est-à-dire qu'elle permet de basculer d'un mode électrolyse à un mode pile à combustible. La fabrication des électrolyseurs est prévue à Béziers (Hérault), dans une « gigafactory ».

« Cette alliance forte entre des partenaires aux expertises complémentaires est essentielle pour atteindre les objectifs de production d'hydrogène décarboné, développer ses applications et créer une nouvelle infrastructure énergétique », indiquent les partenaires dans un communiqué de presse.