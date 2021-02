Hydrogène : Air Liquide et Siemens Energy vont porter des projets industriels communs

Le français Air Liquide et l'allemand Siemens Energy ont signé un protocole d'accord afin de partager leur expertise sur l'hydrogène, et notamment la technologie de l'électrolyse à membrane échangeuse de protons (PEM). L'objectif est de lancer des projets communs d'hydrogène décarboné et de produire à l'échelle industrielle des électrolyseurs. Les deux partenaires présenteront ensemble des demandes de financement de projets dans le cadre du programme européen IPCEI (projet important d'intérêt européen commun).

Ils ont déjà identifié « des opportunités de coopération sur de grands projets d'hydrogène produit de façon durable en France, en Allemagne et dans d'autres pays européens. C'est notamment le cas du projet Air Liquide-H2V Normandie en France, d'une capacité de 200 MW, l'un des plus ambitieux projets européens de production d'hydrogène à base d'énergie renouvelable », indiquent les deux industriels.