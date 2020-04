Hydrogène de France et ABB collaborent pour développer l'hydrogène dans le transport maritime

Hydrogène de France (HDF) et ABB Marine International, entreprise spécialisée dans l'électrification des bateaux, ont signé un accord afin de développer l'hydrogène dans le transport maritime. Ce memorandum of agreement, signé début avril, permettra aux deux entreprises de collaborer pour l'assemblage et la production industrielle d'un système de piles à combustible de plus de 1 mégawatt (MW) adapté à aux grands navires. Ce nouveau type de piles à combustible, qui permettent de transformer l'énergie chimique de l'hydrogène en électricité, sera produit à Bordeaux au sein de l'usine de HDF Industry.

Grâce à cet accord, HDF et ABB espèrent pouvoir contribuer au développement de l'hydrogène dans le transport maritime. Selon l'Organisation maritime internationale, ce secteur est aujourd'hui responsable de 2,5 % des émissions de gaz à effet de serre mondiales.