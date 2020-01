Hydrogène : les gestionnaires de réseaux de gaz français et allemands coopèrent

Les gestionnaires de réseau de transport de gaz français et allemands GRTgaz, ONTRAS Gastransport GmbH et GRTgaz Deutschland GmbH ont signé un accord de coopération sur le partage de connaissances et de travaux de recherche sur l'hydrogène dans les réseaux.

Ces acteurs vont collaborer sur deux projets lancés en 2020. Le premier, mené par ONTRAS, porte sur un pilote de membranes de séparation de l'hydrogène en mélange avec le gaz naturel. Cette technologie permettrait de récupérer un hydrogène de grande pureté.

Le deuxième projet, mené par GRTgaz, porte sur la conduite d'essais d'étanchéité à l'hydrogène sur des équipements du réseau de gaz naturel.

« Les gestionnaires de réseau de transport allemands et français partageront leur expérience et planifieront ou mèneront des projets ensemble afin de recueillir et partager les informations pertinentes. Leur objectif partagé est de rendre possible le transport d'hydrogène dans leurs réseaux », indique le communiqué.

Le réseau d'ONTRAS compte déjà deux stations de Power-to-Gas injectant de l'hydrogène. GRTgaz pilote, quant à lui, le projet Jupiter 1 000, inauguré prochainement à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône).