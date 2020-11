Lancement d'un Centre européen de l'accélération du développement de l'hydrogène vert

L'institut européen de l'innovation et de la technologie InnoEnnergy a annoncé, le 4 novembre, la création d'un Centre européen de l'accélération du développement de l'hydrogène vert (EGHAC, pour European green hydrogen acceleration center), sur le modèle de l'Alliance européenne des batteries qu'il pilote.

« L'objectif est de pouvoir réaliser des projets industriels à grande échelle dans toute l'Europe » et de développer plusieurs gigawatts, indique l'institut. Le centre s'attachera à accompagner le développement de chaînes de valeur en Europe, le développement technologique, la croissance du marché, la réduction des coûts ainsi que le

développement de compétences spécifiques.

« La valeur annuelle du marché est estimée à 250 milliards d'euros à partir de 2025 », estime-t-il. L'initiative est soutenue par Breakthrough Energy, un réseau de fonds d'investissements, de programmes à but non lucratif et de philanthropes engagés dans le développement technologique, créé par Bill Gates et un groupe d'investisseurs privés en 2015.