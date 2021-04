L'hydrogène vert sera compétitif plus vite que prévu, analyse BloombergNEF

Selon une nouvelle étude de BloombergNEF, l'hydrogène produit à partir d'énergies renouvelables, dit « hydrogène vert », devrait être, d'ici 2050, moins cher que le gaz naturel sur de nombreux marchés. Les coûts de production pourraient chuter jusqu'à 85 %, pour passer en dessous de la barre de 1 dollar US par kilo. À ce prix-là, l'hydrogène vert sera également plus compétitif que son alternative bleue, issue de combustibles fossiles et associée au captage et stockage du carbone (CSC). BNEF estime donc que les investissements dans ces dernières technologies seront rapidement obsolètes.

L'accélération de la baisse des coûts est principalement liée à la compétitivité croissante de l'électricité photovoltaïque : « Nous pensons désormais que l'électricité photovoltaïque sera 40 % moins chère en 2050 que ce que nous pensions il y a à peine deux ans, grâce à une fabrication plus automatisée, une consommation moindre de silicium et d'argent, une efficacité plus élevée des cellules solaires et des rendements plus élevés en utilisant des panneaux bifaciaux », analyse BNEF. Mais des soutiens continus et des politiques fortes resteront nécessaires pour accompagner cette évolution, estime Martin Tengler, analyste spécialiste de l'hydrogène.