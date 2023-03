Iberdrola, géant espagnol des énergies renouvelables, confirme son installation en France

Iberdrola, l'énergéticien espagnol, souhaite faire de la France « l'un de ses axes prioritaires de développement en Europe ». Le 6 mars, le groupe, dont la filiale française Ailes marines construit et exploitera le futur parc éolien au large de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), a annoncé la création d'une nouvelle entité française à part entière : Iberdrola France. Celle-ci doit regrouper « toutes les activités d'Iberdrola en France, à savoir le développement et l'exploitation d'installations d'énergies renouvelables et la fourniture de solutions énergétiques avancées ». La société reproduit ainsi le schéma déjà réalisée en Australie, avec Iberdrola Australia, ou en Allemagne, avec Iberdrola Deutschland. Pour rappel, elle développe déjà dans l'Hexagone l'équivalent de plus de 800 mégawatts (MW) de parcs et projets éoliens et photovoltaïques.

Le groupe espagnol a nommé Emmanuel Rollin au poste de président-directeur général de la société Iberdrola France. Directeur du projet éolien en mer de Saint-Brieuc pour le groupe jusqu'en 2018, il était précédemment directeur éolien en mer d'Iberdrola Renouvelables France. Il sera entouré de Stéphane Alain Riou (ancien directeur du développement chez Iberdrola Renouvelables France), sur la partie éolien en mer, de Thierry Vergnaud (membre de l'association France Agrivoltaïsme et du Syndicat des énergies renouvelables), du côté de l'éolien terrestre et du solaire photovoltaïque, et de Cristian Montoya (ancien directeur de l'innovation chez Alpiq), sur le volet fourniture d'énergie.