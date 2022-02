Île-de-France : l'Ademe et le Sigeif s'engagent pour développer la chaleur renouvelable

Le 15 février, l'Agence de la transition écologique (Ademe) Île-de-France et le Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Île-de-France (Sigeif) ont signé un contrat pour développer dans la région les énergies renouvelables thermiques et de récupération (EnRR).

Ce contrat de trois ans s'inscrit dans le cadre du Fonds chaleur et concerne le financement de projets de production de chaleur renouvelable. L'objectif est de soutenir financièrement et techniquement 17 installations de production d'EnRR (dont 13 hors bois-énergie) sur le territoire francilien d'ici à 2025, avec une cible de 4 000 mégawattheures. L'Ademe a délégué au Sigeif une enveloppe d'aides, à hauteur de 2,5 millions d'euros, pour financer les projets d'installations.

Le Sigeif souligne être la première collectivité lauréate de la région pour ce type de contrat, dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt lancé par l'Agence.