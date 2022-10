Imerys compte ouvrir une mine de lithium dans l'Allier

Équiper quelque 700 000 véhicules de batteries électriques par an, à partir de 2028, grâce à la production de 34 000 tonnes d'hydroxyde de lithium : c'est l'objectif de la société Imerys. Spécialisée dans la production et la transformation de minéraux industriels, celle-ci compte extraire ce lithium de son site de Beauvoir, dans l'Allier, actuellement source de kaolin, utilisé pour la céramique. Le gisement, qui s'avère particulièrement prometteur en termes de concentrations et de quantités de lithium pourrait ainsi contribuer au développement de la filière industrielle de construction de véhicules électriques appelée de ses vœux par le gouvernement.

Cette dernière mise sur une production française de 2 millions de véhicules électriques d'ici à 2030. L'Europe, quant à elle, compte décupler la production de batteries en 2025, par rapport à 2020. Baptisé Emili (Exploitation de mica lithinifère par Imerys), ce projet soutenu par l'État devrait respecter les normes d'exploitation minière responsable Irma et afficher un bilan carbone plus favorable que ceux des opérations d'extraction lithinifères actuelles.