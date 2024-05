Champs électromagnétiques et élevage : une étude épidémiologique est préconisée par l'Administration

« Il y a maintenant plus d'un quart de siècle que le sujet de l'impact sur les activités d'élevage des diverses ondes émises par les équipements électriques, puis de communication font l'objet de débats et rapports. Malgré cela, rien ne semble évident ni évoluer », déplore un rapport (1) publié par le Conseil général de l'alimentation et de l'agriculture (CGAER) publié en mai.

Les premiers cas ont été signalés dans les années 1990 à proximité de la ligne de très haute tension partant de Flamanville (Manche). Et depuis, régulièrement, des éleveurs dénoncent des comportements anormaux et/ou des pertes de production de leur cheptel installé à proximité d'une installation électrique, d'une antenne relais ou d'un parc éolien.

Si plusieurs travaux de recherche, études et rapports ont été menés depuis, ceux-ci n'ont pas été poursuivis ou mis en commun, de manière à aboutir à « une connaissance scientifique renforcée », analyse le CGAER, qui a mené une enquête auprès de plusieurs milliers d'éleveurs. Les travaux de recherche peinent, quant à eux, à trouver des financements. Des travaux ont surtout été menés sur la faune sauvage, et des préconisations prises, notamment à l'échelle européenne, pour protéger les espèces perturbées dans leur orientation, leur migration et leurs déplacements par les champs magnétiques.

Le Conseil général préconise donc de lancer une étude épidémiologique auprès d'exposés et non-exposés sur l'effet de l'exposition aux ondes électromagnétiques et électriques sur la santé des troupeaux de bovins. En parallèle, des travaux devraient être menés sur le rôle du sol et de ses caractéristiques dans la conduction des champs électromagnétiques. Idem pour les propriétés de l'eau exposée aux champs électromagnétiques.

Par ailleurs, « il est nécessaire de réviser les références actuelles en matière d'exposition des animaux aux ondes, notamment électromagnétiques, et de sensibilité à celles-ci. Elles sont en effet souvent anciennes quand elles existent et en tout état de cause insuffisantes », précise le rapport.