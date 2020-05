"C'est du brutal", comme le disaient Bertrand Blier dans les Tontons flingueurs, mais on connaît désormais un moyen efficace d'arriver à tenir les objectifs de réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Sauf qu'avec le déconfinement, il y a fort à parier que ce soit la déconfiture climatique qui s'annonce plus sûrement !

Qu'à cela ne tienne : vous reprendrez bien une autre tranche d'évènement climatique, de crise sanitaire ou de guerre civile liée au creusement abyssal des inégalités sociales et rendez-vous au prochain confinement alors ?!

A moins que cette fois-ci, notre espèce soit enfin en capacité d'apprendre utilement et d'agir collectivement et intelligemment pour son avenir à moyenne et longue échéance...

Pégase | 11 mai 2020 à 12h05