L'importation de cerises traitées à l'insecticide phosmet est suspendue

Le Gouvernement a décidé ce mercredi 29 mars, par un arrêté paru au Journal Officiel, de suspendre les importations de cerises traitées au phosmet. L'utilisation de cet insecticide, classé notamment comme cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR), a été interdite par l'Union européenne (UE) en 2022. Un délai de grâce était toutefois prévu jusqu'en novembre pour écouler les stocks.

La suspension, prévue pour un an, concerne « l'introduction, l'importation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de cerises fraîches destinées à l'alimentation » qui proviennent de pays où cet insecticide est autorisé. Une exception est faite pour les cerises issues de l'agriculture biologique. Ceci afin de protéger la filière française et « s'assurer que les produits végétaux mis sur le marché en France répondent au même niveau d'exigence », selon le ministère de l'Agriculture. Une demande a de plus été faite à la Commission européenne afin que des dispositions soient prises pour appliquer la suspension à l'échelle de l'UE.

Les producteurs de cerises font face à des difficultés pour lutter contre la mouche Drosophila Suzukii qui s'attaque aux fruits. Face à leurs inquiétudes, le Gouvernement a lancé en décembre dernier un plan d'action ciblé pour la filière. Il s'attaque également à l'élaboration d'un plan d'action pluriannuel afin de mettre au point des solutions de protection durable des vergers.